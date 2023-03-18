У Бускетса появляются новые варианты продолжения карьеры

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс взвешивает предложение своей команды, которая готова предложить ему новый контракт, но при этом хотела бы сократить его гонорар. Между тем у него появляются новые варианты продолжения карьеры, помимо известных опций с MLS, где его ждут как «Интер Майами», так и «Торонто». Как сообщает издание el Mundo Deportivo, у Бускетса также есть три предложения от клубов из Саудовской Аравии.

Напомним, что 34-летний футболист выступает за «Барселону» с 2008 года, он выиграл в ее составе все, что возможно, хотя абсолютно большая часть этих побед пришлась на первую часть карьеры.