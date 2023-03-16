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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа рассказал, с кем хотел бы встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

16 Марта 2023 • 15:45 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
19.03 23:00

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал, встречи с какими командами, ему хотелось бы избежать в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, вчера «сливочные» оформили путёвку в следующую стадию турнира, обыграв «Ливерпуль».

«В прошлом сезоне мы играли с «Челси» и «Манчестер Сити», но в этот раз я хотел бы кого-нибудь другого, чего-то нового. Посмотрим, кто нам попадётся», – заявил Куртуа в интервью после матча с «Ливерпулем».

Куртуа числился игроком «Челси» с 2011 по 2019 год. В составе лондонского клуба бельгиец выиграл два чемпионских титула Английской премьер-лиги. В прошлом сезоне «Реал» прошёл «Челси» и «Манчестер Сити» в разных стадиях Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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