Куртуа рассказал, с кем хотел бы встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал, встречи с какими командами, ему хотелось бы избежать в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, вчера «сливочные» оформили путёвку в следующую стадию турнира, обыграв «Ливерпуль».

«В прошлом сезоне мы играли с «Челси» и «Манчестер Сити», но в этот раз я хотел бы кого-нибудь другого, чего-то нового. Посмотрим, кто нам попадётся», – заявил Куртуа в интервью после матча с «Ливерпулем».

Куртуа числился игроком «Челси» с 2011 по 2019 год. В составе лондонского клуба бельгиец выиграл два чемпионских титула Английской премьер-лиги. В прошлом сезоне «Реал» прошёл «Челси» и «Манчестер Сити» в разных стадиях Лиги чемпионов.