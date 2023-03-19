Мостовой назвал точный счёт матча «Барселона» - «Реал»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча 26-го тура чемпионата Испании «Барселона» - «Реал».

«Реал» попытается отомстить за два матча. Это ключевая игра для двух команд. В этом противостоянии фавориты 50 на 50. Опыт «Реала» может сыграть роль. Голов много не жду. Счет 1:1 или победа в один мяч», — приводит слова Мостового Sport24.

«Эль класико» состоится сегодня, 19 марта. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Напомним, в первом круге Ла Лиги «Реал» оказался сильнее «Барселоны» (3:1).