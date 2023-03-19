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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мостовой назвал точный счёт матча «Барселона» - «Реал»

19 Марта 2023 • 09:02 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
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Через 12 ч. 49 мин.

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча 26-го тура чемпионата Испании «Барселона» - «Реал».

«Реал» попытается отомстить за два матча. Это ключевая игра для двух команд. В этом противостоянии фавориты 50 на 50. Опыт «Реала» может сыграть роль. Голов много не жду. Счет 1:1 или победа в один мяч», — приводит слова Мостового Sport24.

«Эль класико» состоится сегодня, 19 марта. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Напомним, в первом круге Ла Лиги «Реал» оказался сильнее «Барселоны» (3:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Александр Мостовой
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