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Чемпионат Испании. Ла Лига

Осимхен повторил достижение Джилардино

20 Марта 2023 • 00:15 Комментировать
Барселона
1:1
Реал Мадрид
1 2.40 X 2.35 2 4.60
2-й тайм

В двадцать седьмом туре итальянского чемпионата очередную победу одержал «Наполи» - команда Лучано Спаллетти забила четыре безответных мяча на выезде «Торино». Два из них забил Виктор Осимхен = что примечательно, оба были забиты ударами головой.

Осимхен сделал «дубль» головой уже во второй раз в сезоне, чего в итальянском чемпионате не случалось уже давно. А именно с сезона 2009/2010, когда дважды забивал по два гола головой за матч Альберто Джилардино.

В следующем туре итальянского чемпионата «Наполи» сыграет против «Милана», это будет уже после перерыва на матчи для сборных. 

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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