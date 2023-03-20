Осимхен повторил достижение Джилардино

В двадцать седьмом туре итальянского чемпионата очередную победу одержал «Наполи» - команда Лучано Спаллетти забила четыре безответных мяча на выезде «Торино». Два из них забил Виктор Осимхен = что примечательно, оба были забиты ударами головой.

Осимхен сделал «дубль» головой уже во второй раз в сезоне, чего в итальянском чемпионате не случалось уже давно. А именно с сезона 2009/2010, когда дважды забивал по два гола головой за матч Альберто Джилардино.

В следующем туре итальянского чемпионата «Наполи» сыграет против «Милана», это будет уже после перерыва на матчи для сборных.