Футболисты «Барселоны» сыграют в следующем «эль класико» в особых футболках

Уже совсем скоро, в конце следующей недели, «Барселоне» и «Реалу» вновь предстоит сойтись между собой, на сей раз в матче в рамках чемпионата Испании (напомним, что недавно они сыграли первый полуфинальный матч Кубка Испании, а ранее, в январе, разыграли Суперкубок - и оба раза «Барселона» выиграла).

В первом круге «Барселона» проиграла, а ее футболисты тогда выступили в футболках в честь канадского исполнителя Drake - это часть контракта с компанией Spotify, главным спонсором «Барселоны».

В следующем матче против «Реала» 19 марта они сыграют в футболках в честь каталонской певицы Росалии. На их футболках появятся стилизованные изображения кошек - в честь последнего альбома певицы под названием Motomami.