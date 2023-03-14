«Ливерпуль» следит за ситуацией с Гави

Английский «Ливерпуль» активно следит за ситуацией с полузащитником «Барселоны» Гави. Напомним, недавно суд отменил регистрацию нового контракта испанского хавбека с каталонским клубом. Чтобы зарегистрировать футболиста, «сине-гранатовым» нужно решить свои финансовые проблемы.

По информации The Times, «Ливерпуль» очень привлекает вариант с действующим обладателем награды Golden Boy. Гави в скором времени может стать свободным агентом, если «Барселона» не сможет решить проблему.

18-летний Гави в нынешнем сезоне отметился голом и двумя результативным передачами в чемпионате Испании. «Ливерпуль» следующим летом как раз будет искать усиление в центр полузащиты.