«Реал» провёл переговоры с хавбеком «Сельты»

Мадридский «Реал» проинформировал агента полузащитника «Сельты» Габри Вейги о своём интересе. По информации от журналиста Антона Меаны, руководство «королевского клуба» также попросило агента проинформировать верхушку «Реала», если к 20-летнему футболисту появится интерес со стороны других команд.

В данный момент Вейга рассматривается «Реалом» в качестве альтернативы на тот случай, если идея с трансфером полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии» провалится. На англичанина также претендуют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Вейга в нынешнем сезоне записал на свой актив 8 голов в чемпионате Испании.