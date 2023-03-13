Педри сыграет около 75 минут в матче против «Реала»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри выйдет в стартовом составе своей команды на матч следующего тура Ла Лиги против мадридского «Реала». По информации от инсайдера Хави Мигеля, испанец проведёт около 70-75 минут на поле, так как тренерский штаб не хочет подвергать футболиста угрозе получить рецидив.

Педри постарается помочь «Барселоне» как минимум удержать девятиочковое преимущество над «Реалом» в турнирной таблице. «Королевскому клубу» надо побеждать, чтобы сохранить хорошие шансы на победу в чемпионате.

Педри в этом сезоне отметился 6 голами в Ла Лиге. Футболист пару лет назад перешёл в «Барселону» из «Лас-Пальмас».