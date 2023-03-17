Тер Штеген: «Максимальный фокус»

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился своей формулой успеха в предстоящем матче против мадридского «Реала». В последнее время «Барселона» весьма успешно играет против конкурента, проиграв ему при Хави лишь дважды, причем один раз - в дополнительное время. Тер Штеген верит в то, что серию можно продолжить.

- Мы должны быть сфокусированы, каждый должен знать, что ему делать, как это было и в предыдущих матчах против «Реала». Если удастся выиграть и оторваться еще на три очка, будет просто невероятно, - считает Марк-Андре тер Штеген, голкипер «Барселоны».

Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится в воскресенье вечером, девятнадцатого марта.