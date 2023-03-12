«Реал» пока не начал работу над трансфером Кварацхелии

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия пока не ведёт переговоры с мадридским «Реалом».

Как известно, 22-летний грузинский футболист является поклонником мадридского гранда и мечтает однажды пополнить его ряды. Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил заинтересованность Кварацхелии в потенциальном переходе в «Реал», однако отметил, что в настоящий момент никаких контактов между сторонами не было. Работа над трансфером не велась.

Хвича Кварацхелия стал автором 13 забитых мячей и 15 результативных передач в 28 матчах за «Наполи» во всех турнирах текущего сезона. Его трансферная стоимость оценивается экспертами Transfermarkt в 60 млн евро.