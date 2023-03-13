Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Феррарезе: Алексей Миранчук — лидер «Торино», клуб должен сделать всё, чтобы сохранить его эксклюзив

13 Марта 2023 • 18:06 Комментировать
Торино
...
Наполи
19.03 17:00

Бывший игрок «Торино» Клаудио Феррарезе в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал игру полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

- Мне очень нравится, как играет Миранчук. Я считаю, что он лидер «Торино», очень важный игрок в сложной модели Ивана Юрича. Из всех игроков группы атаки Миранчук самый незаменимый. Я даже не знал, что «Торино» имеет опцию выкупа. Если это так, то я бы сделал это еще в январе. Может быть, у Алексея есть какие-то еще варианты, поэтому «Торино» еще не выкупил его? Клубу нужно сделать все возможное, чтобы оставить Миранчука на следующий сезон, а потом его еще можно будет выгодно продать, — сказал Феррарезе.

Напомним, 27-летний хавбек арендован «Торино» у «Аталанты» до лета 2023 года с правом выкупа. В текущем сезоне Миранчук забил четыре мяча и сделал пять ассистов в 22 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук Клаудио Феррарезе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРИНО НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.03.23 в 22:45
Милан Милан
Салернитана Салернитана
1.23 6.80 12.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Марта
18:15 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Итальянские клубы спрашивали у меня о Сперцяне»
18:04 · Англия. Премьер-лига
Названа самая посещаемая арена клубов топ-5 лиг Европы
16:38 · Италия. Серия А
​Леау поставил «Милану» три условия по продлению контракта слухи
16:26 · Германия. Бундеслига
«Милан» может усилиться игроком сборной Японии
16:15 · Россия. Премьер-лига
​В «Милане» прокомментировали информацию об интересе к Сперцяну
14:58 · Италия. Серия А
​Названы сроки восстановления Погба 2
14:53 · Италия. Серия А
​Погба извинился перед фанатами за отказ раздать автографы
14:26 · Россия. Премьер-лига
​Сперцян может сменить «Краснодар» на топ-клуб Серии А
14:08 · Италия. Серия А
«Ювентус» примет решение по Погба в конце сезона
12:48 · Италия. Серия А
​Мората выбирает между двумя топ-клубами
12:26 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон не перейдёт в «Ювентус»
12:05 · Италия. Серия А
Амрабат предпочитает перейти в Ла Лигу, а не в АПЛ
11:10 · Италия. Серия А
Джеко выйдет в основе «Интера» на матч с «Порту», Лукаку останется в запасе
11:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить нападающего из Серии А
10:56 · Италия. Серия А
Гризманн рассказал, что думает о Жиру
Все новости
Рекомендуем