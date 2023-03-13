Бывший игрок «Торино» Клаудио Феррарезе в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал игру полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

- Мне очень нравится, как играет Миранчук. Я считаю, что он лидер «Торино», очень важный игрок в сложной модели Ивана Юрича. Из всех игроков группы атаки Миранчук самый незаменимый. Я даже не знал, что «Торино» имеет опцию выкупа. Если это так, то я бы сделал это еще в январе. Может быть, у Алексея есть какие-то еще варианты, поэтому «Торино» еще не выкупил его? Клубу нужно сделать все возможное, чтобы оставить Миранчука на следующий сезон, а потом его еще можно будет выгодно продать, — сказал Феррарезе.

Напомним, 27-летний хавбек арендован «Торино» у «Аталанты» до лета 2023 года с правом выкупа. В текущем сезоне Миранчук забил четыре мяча и сделал пять ассистов в 22 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.