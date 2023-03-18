«Челси» и «Манчестер Юнайтед» — самые заинтересованные клубы в Осимхене

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, на данный момент «Челси» и «Манчестер Юнайтед» являются наиболее заинтересованными в 24-летнем нигерийце клубами.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту также проявляют «ПСЖ» и «Бавария».

Действующий контракт форварда с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нигерии в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Осимхен провёл за «Наполи» 28 матчей, забил 23 гола и отдал пять результативных передач.