Кварацхелия — первый игрок Серии А в этом сезоне с двузначным показателем по голам и ассистам

Грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия стал первым игроком в этом сезоне Серии А, оформивший двузначное число голов и ассистов.

Об этом достижении одной из звёзд лидера итальянского чемпионата сообщает издание Squawka. Такой показатель покорился Кварацхелии в победной встрече 27-го тура против «Торино», который завершился со счётом 4:0. Хвича в этом поединке реализовал пенальти и отдал голевую передачу.

На счету грузинского футболиста 12 забитых мячей при 10 ассистах в 23 играх нынешнего сезона итальянского чемпионата. Победа над «Торино» позволила «Наполи» набрать 71 очко в турнирной таблице и оторваться от ближайшего преследователя на 21 балл.