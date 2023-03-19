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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло считает, что Кварацхелия может претендовать на «Золотой мяч»

19 Марта 2023 • 14:12 Комментировать
Торино
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Наполи
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Через 1 ч. 42 мин.

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло поделился мнением о шансах нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в борьбе за «Золотой мяч».

«Может ли Хвича претендовать на «Золотой мяч»? Думаю, да. Он умеет обыграть один в один любого. Это редкость», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету 22-летнего футболиста 13 забитых мячей и 15 результативных передач в 29 встречах с учетом всех турниров. На данный момент эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Кварацхелии в 60 миллионов евро.

После 26 туров «Наполи» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Серии А, опережая идущий на втором месте «Интер» на 18 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Наполи Хвича Кварацхелия
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