Капелло считает, что Кварацхелия может претендовать на «Золотой мяч»

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло поделился мнением о шансах нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в борьбе за «Золотой мяч».

«Может ли Хвича претендовать на «Золотой мяч»? Думаю, да. Он умеет обыграть один в один любого. Это редкость», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету 22-летнего футболиста 13 забитых мячей и 15 результативных передач в 29 встречах с учетом всех турниров. На данный момент эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Кварацхелии в 60 миллионов евро.

После 26 туров «Наполи» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Серии А, опережая идущий на втором месте «Интер» на 18 очков.