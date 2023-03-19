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Чемпионат Италии. Серия А

Юрич: «Уступили на угловых»

19 Марта 2023 • 20:37 Комментировать
Торино
0:4
Наполи
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В двадцать седьмом туре итальянского чемпионата «Наполи» крупно обыграл «Торино», забив тому четыре безответных мяча. Хорватский наставник «быков» Иван Юрич прокомментировал события матча, он считает, что его команда уступила сопернику при исполнении стандартных положений.

- Плохо сыграли на угловых. Что-то получаться стало только в конце. Соперник использовал все свои возможности. Особо не в чем упрекнуть игроков, - цитирует слова Юрича TMW.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Торино» сыграет на выезде с «Сассуоло», это случится третьего апреля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Наполи Иван Юрич
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