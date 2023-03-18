Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Парижский гранд не первый день фигурирует в числе претендентов на 22-летнего футболиста, однако теперь, согласно Corriere dello Sport, клуб готов действовать решительно и уже обозначил звезду «Наполи» в качестве одной из главных целей на предстоящее трансферное окно. Сообщается, что «ПСЖ» всерьёз рассматривает возможность покупки игрока за требуемые 180 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Хвичи Кварацхелии в 60 млн евро. Интерес к грузинскому футболисту также приписывается мадридскому «Реалу» и грандам Английской премьер-лиги.