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Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия стал одной из главных целей «ПСЖ» – клуб готов заплатить огромную сумму слухи

18 Марта 2023 • 20:39 Комментировать
Торино
...
Наполи
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Через 19 ч. 37 мин.

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Парижский гранд не первый день фигурирует в числе претендентов на 22-летнего футболиста, однако теперь, согласно Corriere dello Sport, клуб готов действовать решительно и уже обозначил звезду «Наполи» в качестве одной из главных целей на предстоящее трансферное окно. Сообщается, что «ПСЖ» всерьёз рассматривает возможность покупки игрока за требуемые 180 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Хвичи Кварацхелии в 60 млн евро. Интерес к грузинскому футболисту также приписывается мадридскому «Реалу» и грандам Английской премьер-лиги.

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ПСЖ Наполи Хвича Кварацхелия трансферы футбола - лето 2023
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ТОРИНО НАПОЛИ
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