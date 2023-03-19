​Кварацхелия вышел на третье место в гонке бомбардиров Серии А, Осимхен увеличил отрыв

В воскресенье «Наполи» легко громит «Торино» на поле соперника в календарном матче Серии А. Команда Лучано Спаллетти уже успела забить четыре гола. Два из них забил форвард Виктор Осимхен. Нигериец теперь имеет на своём счету 21 гол в текущем чемпионате Италии. Осимхен упрочил лидерство в рейтинге бомбардиров.

Также стоит отметить очередной гол Хвичи Кварацхелии. Грузин с 12 забитыми мячами теперь делит третье место в гонке бомбардиров чемпионата Италии.

Следить за последними минутами матча «Торино» - «Наполи» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.