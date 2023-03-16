Осимхен: «Дрогба был моим кумиром»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал, кто был его кумиром в детстве. Нигериец назвал ивуарийца Дидье Дрогба – лучшего игрока финального матча Лиги чемпионов 2012 года в Мюнхене.

«Дидье Дрогба был моим кумиром. Я любил наблюдать за ним в детстве. Всегда хотел быть на него похожим», – заявил Осимхен в интервью журналисту Патрику Бергеру.

Напомним, Осимхена связывают с трансфером в лондонский «Челси» – в команду, в составе которой Дидье Дрогба провёл лучшие годы карьеры. «Пенсионеры» летом будут готовы побороться за нигерийца с другими топ-клубами.

Осимхен является лучшим бомбардиром Серии А с 19 голами в активе.