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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» не готов активировать опцию выкупа Влашича

16 Марта 2023 • 19:53 Комментировать
Торино
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Наполи
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19.03 17:00

Середняк Серии А «Торино» пока не рассматривает опцию выкупа хорватского полузащитника Николы Влашича после окончания его аренды. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». Арендное соглашение игрока, напомним, рассчитано до конца текущего сезона.

В стане «быков» считают, что 15+3 млн евро - это слишком большая сумма. В клубе будут стараться договориться с лондонским «Вест Хэмом» по хорвату на других условиях.

Отмечается, что туринский клуб может заплатить такую сумму только в том случае, если команда попадет в еврокубки. Приоритетным вариантом для «Торино» сейчас является подписание полноценного контракта с Алексеем Миранчуком. Неделей ранее мы уже сообщали об этом.

Шансы на еврокубки у «Торино», однако, действительно есть - на данный момент команда идёт на восьмом месте в чемпионате Италии, а отставание от седьмого места, которое даёт путёвку в Лигу конференций - всего одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Вест Хэм Алексей Миранчук Никола Влашич трансферы футбола - лето 2023
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