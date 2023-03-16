«Торино» не готов активировать опцию выкупа Влашича

Середняк Серии А «Торино» пока не рассматривает опцию выкупа хорватского полузащитника Николы Влашича после окончания его аренды. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». Арендное соглашение игрока, напомним, рассчитано до конца текущего сезона.

В стане «быков» считают, что 15+3 млн евро - это слишком большая сумма. В клубе будут стараться договориться с лондонским «Вест Хэмом» по хорвату на других условиях.

Отмечается, что туринский клуб может заплатить такую сумму только в том случае, если команда попадет в еврокубки. Приоритетным вариантом для «Торино» сейчас является подписание полноценного контракта с Алексеем Миранчуком. Неделей ранее мы уже сообщали об этом.

Шансы на еврокубки у «Торино», однако, действительно есть - на данный момент команда идёт на восьмом месте в чемпионате Италии, а отставание от седьмого места, которое даёт путёвку в Лигу конференций - всего одно очко.