Колыванов: «У Кварацхелии на ладони вся Италия»

Бывший футболист «Фоджии» и «Болоньи» Игорь Колыванов высказался об игре грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Итальянский чемпионат достаточно сложный. У Кварацхелии хорошая скорость, дриблинг — он подходит под их лигу. Отсюда и результат на лицо. У Кварацхелии на ладони вся Италия», — заявил экс-футболист в интервью изданию Sport24. По мнению тренера «Текстильщика», Хвича смог найти свою команду и тренера, доверяющего грузинскому форварду. Именно в этом, как считает Колыванов, особенность Кварацхелии.

Напомним, что в нынешнем сезоне итальянского чемпионата 22-летний грузин забил 12 голов при 10 ассистах в 23 матчах. К «Наполи» Хвича присоединился перед стартом нынешнего сезона.