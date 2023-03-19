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Чемпионат Италии. Серия А

Колыванов: «У Кварацхелии на ладони вся Италия»

19 Марта 2023 • 19:16 Комментировать
Торино
0:4
Наполи
окончен

Бывший футболист «Фоджии» и «Болоньи» Игорь Колыванов высказался об игре грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Итальянский чемпионат достаточно сложный. У Кварацхелии хорошая скорость, дриблинг — он подходит под их лигу. Отсюда и результат на лицо. У Кварацхелии на ладони вся Италия», — заявил экс-футболист в интервью изданию Sport24. По мнению тренера «Текстильщика», Хвича смог найти свою команду и тренера, доверяющего грузинскому форварду. Именно в этом, как считает Колыванов, особенность Кварацхелии.

Напомним, что в нынешнем сезоне итальянского чемпионата 22-летний грузин забил 12 голов при 10 ассистах в 23 матчах. К «Наполи» Хвича присоединился перед стартом нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Колыванов Наполи Хвича Кварацхелия
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