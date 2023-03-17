Кварацхелия — один из лучших футболистов мира, считает Сёмин

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Считаю, Хвича один из лучших игроков в мире на своей позиции. У него хороший возраст, чтобы двигаться дальше. Конечно, нужна еще стабильность. Тогда он будет игроком мирового уровня!» — приводит слова Сёмина Sport24.

В сезоне-2022/23 Кварацхелия принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 13 мячей и записал на свой счет 15 результативных передач. Трансферная стоимость 22-летнего грузина составляет 60 миллионов евро.

После 26 туров «Наполи» продолжает уверенно лидировать в Серии А, опережая идущий на второй строчке «Интер» на 18 очков.