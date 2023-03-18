Ди Лоренцо: «У меня мурашки по коже от одной мысли о чемпионстве «Наполи»

Капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо высказался на тему чемпионства своей команды в предстоящем сезоне.

До конца нынешнего розыгрыша Серии А ещё 12 туров, однако отрыв неаполитанцев от преследователей – 18 очков – практически не оставляет интриги в борьбе за место на вершине.

«В Серии А не бывает простых матчей, и мы будем выкладываться на все 100%, пока не гарантируем себе чемпионство математически. Иногда я думаю о том, что будет, когда мы наконец-то сделаем это, и от одних мыслей у меня мурашки по коже. Это будет невероятный день», – рассказал в интервью Repubblica правый защитник «Наполи».