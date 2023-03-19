Спаллетти прокомментировал очередной успех «Наполи»

В двадцать седьмом туре итальянского чемпионата «Наполи» крупно обыграл «Торино», забив тому четыре безответных мяча. События матча прокомментировал наставник «Наполи» Лучано Спаллетти, который, как это обычно и происходило в текущем сезоне, нахваливает игру своей команды.

- Отличный матч, хотя нам противостоял сильный соперник. Победили заслуженно. Наш отрыв - это наша заслуга, а не недостатки соперников. Кто-то говорил, что после чемпионата мира у нас будут проблемы, но это не подтвердилось, - цитирует слова Спаллетти calcionapoli1926.it.

В следующем туре «Наполи» примет «Милан».