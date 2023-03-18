Божович: «Хвича нашёл свою команду»

Известный черногорский тренер Миодраг Божович, ранее возглавлявший такие команды, как «Динамо» и «Локомотив», поделился мнением об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в нынешнем сезоне.

Напомним, в период с 2019 по 2022 год грузинский футболист защищал цвета казанского «Рубина», в составе которого успел провести в общей сложности 73 матча, забить девять голов и отдать 18 результативных передач.

«Хвича очень хорошо играл и в «Рубине», хотя последний его год в России сложился неудачно. Его индивидуальное мастерство было видно ещё тогда. Но сейчас он действительно нашёл свою команду», — приводит слова Божовича «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 22-летний вингер провёл за «Наполи» 29 матчей, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач. Ранее итальянский клуб сумел пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Миланом».