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Чемпионат Италии. Серия А

Божович: «Хвича нашёл свою команду»

18 Марта 2023 • 11:08 Комментировать
Торино
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Наполи
1 5.00 X 3.60 2 1.75
19.03 17:00

Известный черногорский тренер Миодраг Божович, ранее возглавлявший такие команды, как «Динамо» и «Локомотив», поделился мнением об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в нынешнем сезоне.

Напомним, в период с 2019 по 2022 год грузинский футболист защищал цвета казанского «Рубина», в составе которого успел провести в общей сложности 73 матча, забить девять голов и отдать 18 результативных передач.

«Хвича очень хорошо играл и в «Рубине», хотя последний его год в России сложился неудачно. Его индивидуальное мастерство было видно ещё тогда. Но сейчас он действительно нашёл свою команду», — приводит слова Божовича «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 22-летний вингер провёл за «Наполи» 29 матчей, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач. Ранее итальянский клуб сумел пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Миланом».

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Евро-Футбол.Ру,
Миодраг Божович Наполи Хвича Кварацхелия
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