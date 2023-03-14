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Чемпионат Италии. Серия А

Лоботка: «Хочу остаться в «Наполи»

14 Марта 2023 • 14:24 Комментировать
Торино
...
Наполи
19.03 17:00

Полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка признался, что хочет остаться в команде Лучано Спаллетти. Напомним, 28-летний словак проводит уже свой четвёртый сезон за «партенопеи», который пока является лучшим в его карьере.

«Хочу остаться в «Наполи», у меня нет по этому поводу сомнений. Переговоры по продлению контракта идут должным образом», – сказал Лоботка в интервью итальянскому изданию Il Corriere dello Sport.

На счету Лоботки гол и результативная передача в нынешнем розыгрыше Серии А. Контракт футболиста с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года. Ранее ходили слухи об интересе к Станиславу со стороны мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Станислав Лоботка
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