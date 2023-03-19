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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

19 Марта 2023 • 16:30 Комментировать
Торино
0:2
Наполи
1 79.00 X 17.00 2 1.04
перерыв

В рамках 27-го тура чемпионата Италии по футболу «Торино» принимает «Наполи».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Торино - Наполи

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Торино0:2Наполи
 9'Осимхен Виктор (0:1)
 35'Кварацхелия Хвича (0:2)
Милинкович-Савич ВаняГравильон Эндрю  20'Шуурс ПеррРодригес РикардоСинго ВилфредВойвода МергимЛинетти КарольРиччи СамуэлеВлашич НиколаРадоньич НеманьяСанабрия Антонио
Запасные: Гинейтис ГвидасСек ДембаБайейе БрайанДжемелло ЛукаПеллегри ПьетроДжиджи КоффиФиоренца МаттеоАдопо НдариИлич ИванЭйна ОлаБуонджорно АлессандроAnge N'Guessan
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирМин-Чжэ КимОливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски ПётрЛосано ИрвингОсимхен ВикторКварацхелия Хвича
Запасные: Зедадка КаримН'Домбеле ТангайРуй МариуГаэтано ДжанлукаБерешиньски БартошГоллини ПьерлуиджиИдасяк ГубертПолитано МаттеоЖуан ЖезусДзербин АлессиоЭстигор ЛеоЭлмас ЭльифСимеоне Джованни
19 марта. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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