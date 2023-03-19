«Торино» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

В рамках 27-го тура чемпионата Италии по футболу «Торино» принимает «Наполи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Торино - Наполи
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Протокол игры
|9'Осимхен Виктор (0:1)
|35'Кварацхелия Хвича (0:2)
Милинкович-Савич Ваня•Гравильон Эндрю• 20'Шуурс Перр•Родригес Рикардо•Синго Вилфред•Войвода Мергим•Линетти Кароль•Риччи Самуэле•Влашич Никола•Радоньич Неманья•Санабрия Антонио
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Мин-Чжэ Ким•Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр•Лосано Ирвинг•Осимхен Виктор•Кварацхелия Хвича
19 марта. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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