Романо: «Я не уверен, что 100 миллионов евро будет достаточно для подписания Осимхена»

Известный инсайдер Фабрицио Романо считает, что «Наполи» попросит за своего лидера, нападающего Виктора Осимхена, больше 100 миллионов евро.

«Я не уверен, что 100 миллионов евро будет достаточно для подписания Виктора Осимхена. Прошлым летом «Наполи» просил больше 100 миллионов, и это до того, как он забил столько голов», — сказал Романо.

Ранее сообщалось, что интерес к 24-летнему нигерийцу проявляют «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ». Действующий контракт Осимхена с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает звёздного форварда в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Осимхен провёл в составе неаполитанской команды 27 матчей, забил 21 гол и отдал пять результативных передач.