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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» разнёс в щепки оборону «Торино»

19 Марта 2023 • 19:02 Комментировать
Торино
0:4
Наполи
окончен

В 27-м туре Серии А «Торино» не удалось ничего сделать с победоносным ходом «Наполи» по дистанции сезона. Хозяева поля вроде и не уступили в количестве ударов, но их эффективность была совершенно разной. В дебюте Виктор Осимхен забил после подачи углового. Хвича Кварацхелия заработал пенальти и с точки уверенно пробил по центру, заметив, что вратарь прыгает в угол. Сразу после перерыва Осимхен снова забил головой, но уже с игры, а точку поставил Тангай Ндомбеле ударом с центра штрафной - 4:0.

«Наполи» оторвался на 21 очко от второго места, соперник - девятый. Алексей Миранчук пропускал игру из-за травмы.

Протокол игры  
Торино0:4Наполи
  9'Осимхен Виктор (0:1)
  35'Кварацхелия Хвича (0:2)
  51'Осимхен Виктор (0:3)
  68'Н'Домбеле Тангай (0:4)
Милинкович-Савич ВаняГравильон Эндрю  20' 54' (Буонджорно Алессандро ( 54') Шуурс ПеррРодригес РикардоСинго Вилфред 75' (Эйна Ола ( 75') Войвода Мергим 54' (Джиджи Коффи ( 54') Линетти Кароль 54' (Илич Иван ( 54') Риччи СамуэлеВлашич Никола 85' (Сек Демба ( 85') Радоньич НеманьяСанабрия Антонио
Запасные: Гинейтис ГвидасБайейе БрайанДжемелло ЛукаПеллегри ПьетроФиоренца МаттеоАдопо НдариAnge N'Guessan
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани Амир 72' (Симеоне Джованни ( 72') Мин-Чжэ КимОливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка Станислав 85' (Гаэтано Джанлука ( 85') Зелиньски Пётр 65' (Н'Домбеле Тангай ( 65'  70') Лосано Ирвинг 65' (Элмас Эльиф ( 65') Осимхен Виктор 72' (Эстигор Лео ( 72') Кварацхелия Хвича
Запасные: Зедадка КаримРуй МариуБерешиньски БартошГоллини ПьерлуиджиИдасяк ГубертПолитано МаттеоЖуан ЖезусДзербин Алессио
19 марта. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 

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