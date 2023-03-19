«Наполи» разнёс в щепки оборону «Торино»

В 27-м туре Серии А «Торино» не удалось ничего сделать с победоносным ходом «Наполи» по дистанции сезона. Хозяева поля вроде и не уступили в количестве ударов, но их эффективность была совершенно разной. В дебюте Виктор Осимхен забил после подачи углового. Хвича Кварацхелия заработал пенальти и с точки уверенно пробил по центру, заметив, что вратарь прыгает в угол. Сразу после перерыва Осимхен снова забил головой, но уже с игры, а точку поставил Тангай Ндомбеле ударом с центра штрафной - 4:0.
«Наполи» оторвался на 21 очко от второго места, соперник - девятый. Алексей Миранчук пропускал игру из-за травмы.
Протокол игры
|9'Осимхен Виктор (0:1)
|35'Кварацхелия Хвича (0:2)
|51'Осимхен Виктор (0:3)
|68'Н'Домбеле Тангай (0:4)
Милинкович-Савич Ваня•Гравильон Эндрю 20'54' (Буонджорно Алессандро (54') •Шуурс Перр•Родригес Рикардо•Синго Вилфред75' (Эйна Ола (75') •Войвода Мергим54' (Джиджи Коффи (54') •Линетти Кароль54' (Илич Иван (54') •Риччи Самуэле•Влашич Никола85' (Сек Демба (85') •Радоньич Неманья•Санабрия Антонио
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир72' (Симеоне Джованни (72') •Мин-Чжэ Ким•Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав85' (Гаэтано Джанлука (85') •Зелиньски Пётр65' (Н'Домбеле Тангай (65') • 70'Лосано Ирвинг65' (Элмас Эльиф (65') •Осимхен Виктор72' (Эстигор Лео (72') •Кварацхелия Хвича
19 марта. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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