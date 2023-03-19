«Наполи» разнёс в щепки оборону «Торино»

В 27-м туре Серии А «Торино» не удалось ничего сделать с победоносным ходом «Наполи» по дистанции сезона. Хозяева поля вроде и не уступили в количестве ударов, но их эффективность была совершенно разной. В дебюте Виктор Осимхен забил после подачи углового. Хвича Кварацхелия заработал пенальти и с точки уверенно пробил по центру, заметив, что вратарь прыгает в угол. Сразу после перерыва Осимхен снова забил головой, но уже с игры, а точку поставил Тангай Ндомбеле ударом с центра штрафной - 4:0.

«Наполи» оторвался на 21 очко от второго места, соперник - девятый. Алексей Миранчук пропускал игру из-за травмы.