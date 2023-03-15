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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В 2019 году Осимхен мог оказаться в «Краснодаре»

15 Марта 2023 • 15:33 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
18.03 19:30

«Краснодар» был близок к подписанию нигерийского нападающего Виктора Осимхена в 2019 году, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, летом того года «Краснодар» достиг договорённости с «Шарлеруа» (бывший клуб Осимхена) о трансфере форварда за 12 миллионов евро. Футболист уже был готов переехать в Россию, однако нападающим заинтересовался «Лилль», который перебил предложение «быков».

В настоящий момент Осимхен защищает цвета «Наполи» и является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша итальянской Серии А. В 22 проведённых матчах нигериец забил 19 голов и отдал пять результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает 24-летнего Осимхена в 70 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Наполи Виктор Осимхен
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
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