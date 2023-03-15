В 2019 году Осимхен мог оказаться в «Краснодаре»

«Краснодар» был близок к подписанию нигерийского нападающего Виктора Осимхена в 2019 году, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, летом того года «Краснодар» достиг договорённости с «Шарлеруа» (бывший клуб Осимхена) о трансфере форварда за 12 миллионов евро. Футболист уже был готов переехать в Россию, однако нападающим заинтересовался «Лилль», который перебил предложение «быков».

В настоящий момент Осимхен защищает цвета «Наполи» и является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша итальянской Серии А. В 22 проведённых матчах нигериец забил 19 голов и отдал пять результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает 24-летнего Осимхена в 70 миллионов евро.