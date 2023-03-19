Торино - Наполи: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В воскресенье «Торино» предстоит сыграть против лидера Серии А, «Наполи». Хозяева поля - типичные середняки, которые в последнее время чаще радуют своих болельщиков, чем огорчают. В соперниках очень сильная команда, которая выигрывает 18 очков у ближайшего конкурента и очень редко уходит с поля без победы. Добавим, что травмированный Алексей Миранчук на поле не появится.

В 17:00 старт эфира на «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 2 Беларусь», «Сетанта Спортс Казахстан», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.