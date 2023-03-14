«ПСЖ» и три клуба АПЛ – главные претенденты на Осимхена

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может быть продан в летнее трансферное окно.

Нигериец возглавляет список бомбардиров Серии А, а его команда уверенными шагами идёт к чемпионству. 24-летний футболист интересен практически каждому гранду европейского футбола, однако основными претендентами на него являются «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити», сообщается в обновлённом отчёте инсайдера Флориана Плеттенберга. Стоимость трансфера составит не менее 100 млн евро.

Виктор Осимхен стал автором 21 гола в 27 матчах за «Наполи» в текущей кампании во всех турнирах.