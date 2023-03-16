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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен мечтает выступать в Английской премьер-лиге

16 Марта 2023 • 19:17 Комментировать
Торино
...
Наполи
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19.03 17:00

Один из лидеров «Наполи» Виктор Осимхен может продолжить свою карьеру в Английской премьер-лиги.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, игра в АПЛ является самой большой мечтой для нигерийского нападающего. Сообщается, что интерес к форварду проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Также Осимхен готов присоединиться к «Баварии», однако шансы на такой трансфер невелики из-за финансовых планов немецкого гранда.

Напомним, что Виктор Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. На его счету 23 гола в 28 матчах нынешнего сезона в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Виктор Осимхен
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