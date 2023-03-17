Черчесов надеется, что «Торино» выкупит Миранчука у «Аталанты»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил игру полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Он набрался опыта в «Аталанте», привык к менталитету, привык к Италии, и это дало свои плюсы. Сейчас в «Торино» видно, что Алексей чувствует себя комфортно. Надеюсь, «Торино» его выкупит», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Специалист признался, что надеется на дальнейший прогресс 27-летнего хавбека, Миранчук является талантливым футболистом, поэтому пусть проявляет себя.

Напомним, игрок арендован «Торино» у «Аталанты». В этом сезоне полузащитник провел 22 матча с учетом всех турниров, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.