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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» нашёл замену Осимхену в другом клубе Серии А

13 Марта 2023 • 00:02 Комментировать
Аталанта
...
Эмполи
17.03 22:45

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман может перебраться в «Наполи».

В настоящий момент лидер атаки «Наполи» Виктор Осимхен уверенно возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата Италии с 19 забитыми мячами, в то время как на счету Лукмана, идущего третьим, 12 голов. По информации Goal, «Наполи» может заменить одного нигерийца другим: в подписании Осимхена заинтересованы гранды Английской премьер-лиги, и удержать форварда предстоящим летом, вероятно, будет трудно. Именно Лукман считается одним из наиболее подходящих кандидатов на роль преемника своего соотечественника в Неаполе.

Трансферная стоимость 25-летнего футболиста «Аталанты» оценивается экспертами Transfermarkt в 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Наполи Адемола Лукман Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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АТАЛАНТА ЭМПОЛИ
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