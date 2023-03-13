«Наполи» нашёл замену Осимхену в другом клубе Серии А

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман может перебраться в «Наполи».

В настоящий момент лидер атаки «Наполи» Виктор Осимхен уверенно возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата Италии с 19 забитыми мячами, в то время как на счету Лукмана, идущего третьим, 12 голов. По информации Goal, «Наполи» может заменить одного нигерийца другим: в подписании Осимхена заинтересованы гранды Английской премьер-лиги, и удержать форварда предстоящим летом, вероятно, будет трудно. Именно Лукман считается одним из наиболее подходящих кандидатов на роль преемника своего соотечественника в Неаполе.

Трансферная стоимость 25-летнего футболиста «Аталанты» оценивается экспертами Transfermarkt в 20 млн евро.