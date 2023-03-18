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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» всё же дожала «Эмполи» в самой концовке

18 Марта 2023 • 00:42 Комментировать
Аталанта
2:1
Эмполи
окончен

Больше месяца не знающие радости побед «Аталанта» и «Эмполи» открывали 27-й тур чемпионата Италии. Просто невероятно не везло бергамаскам в первом тайме, из доброго десятка более-менее опасных моментов так ничего и не получилось выжать. А вот гости перед перерывом затолкали мяч в сетку после прострела с левого фланга и путаницы у ворот. Франческо Капуто упустил шанс при выходе один на один с голкипером, его настиг защитник и выбил мяч. Подан угловой, и Капуто снова на острие - попадание во вратаря с нескольких метров. В ответной атаке Мартен де Рон головой результативно замкнул навес с левого края штрафной. И все же «Аталанта» заковыряла победный гол. Марио Пашаличу помешали пробить с угла вратарской, а после добивания Расмуса Хёйлунна и касания руки голкипера мяч пересек ленточку - 2:1.

После заслуженной победы коллектив из Бергамо приблизился к идущей на пятом месте «Роме», соперник - 14-й.

Протокол игры  
Аталанта2:1Эмполи
  44'Эбюэхи Тайронн (0:1)
(1:1) Де Рон Мартен58'  
(2:1) Хёйлунн Расмус86'  
Муссо ХуанТолой РафаэлПаломино Хосе  88'Скальвини Джорджио 76' (Лукман Адемола ( 76'  85') Дзаппакоста Давиде 89' (Демирал Мерих ( 89') Руджери Маттео  90'Де Рон МартенЭдерсон ХоноратоПашалич Марио 89' (Меле Йоаким ( 89') Сапата Дуван 79' (Хёйлунн Расмус ( 79') Муриэль Луис 79' (Бога Жереми ( 79')
Запасные: Спортьелло МаркоОколи МемеСоппи БрэндонРосси Франческо
Перизан СамуэлеЭбюэхи ТайроннДе Винтер КониЛуперто СебастьяноПаризи ФабьяноАкпа-Акпро Жан-Даниэль 69' (Хендерсон Лиам ( 69'  82') Грасси Альберто 59' (Бандинелли Филиппо ( 59'  85') Фаццини Якопо 59' (Исмайли Ардиан ( 59'Валюкевич Себастьян 79') Бальданци Томмазо 69' (Хаас Николас ( 69') Капуто ФранческоСатриано Мартин
Запасные: Марин РэзванПикколи РобертоСтоянович ПетарВиньято ЭмануэльПьяца МаркоДестро МаттиаКакаче ЛибератоТонелли ЛоренцоУйкани Самир
17 марта. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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