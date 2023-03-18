«Аталанта» всё же дожала «Эмполи» в самой концовке

Больше месяца не знающие радости побед «Аталанта» и «Эмполи» открывали 27-й тур чемпионата Италии. Просто невероятно не везло бергамаскам в первом тайме, из доброго десятка более-менее опасных моментов так ничего и не получилось выжать. А вот гости перед перерывом затолкали мяч в сетку после прострела с левого фланга и путаницы у ворот. Франческо Капуто упустил шанс при выходе один на один с голкипером, его настиг защитник и выбил мяч. Подан угловой, и Капуто снова на острие - попадание во вратаря с нескольких метров. В ответной атаке Мартен де Рон головой результативно замкнул навес с левого края штрафной. И все же «Аталанта» заковыряла победный гол. Марио Пашаличу помешали пробить с угла вратарской, а после добивания Расмуса Хёйлунна и касания руки голкипера мяч пересек ленточку - 2:1.

После заслуженной победы коллектив из Бергамо приблизился к идущей на пятом месте «Роме», соперник - 14-й.