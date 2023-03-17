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Чемпионат Италии. Серия А

Черчесов: «У Кварацхелии есть качества, которые никто не сможет натренировать или отработать»

17 Марта 2023 • 18:25 Комментировать
Торино
...
Наполи
1 5.00 X 3.55 2 1.75
19.03 17:00

Бывший наставник российской национальной команды Станислав Черчесов высказался об игре Хвичи Кварацхелии в футболке «Наполи».

«У Кварацхелии есть качества, которые никто не сможет натренировать или отработать, это талант. Он попал в хороший клуб, к хорошему тренеру. В Италии и Грузии один менталитет, ему там комфортно. Хвича в отличной форме, он приносит клубу огромную пользу», — заявил нынешний главный тренер «Ференцвароша» в интервью «Спорт-Экспрессу». По мнению специалиста, в условном «Милане» Хвича мог и не достичь такого уровня игры, назвав «Наполи» шагом для перехода в «Реал» или «Барселону».

Напомним, что Хвича Кварацхелия присоединился к лидеру итальянского чемпионата перед началом нынешнего сезона, забив 13 голов при 15 ассистах в 29 матчах в рамках всех состязаний.

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Хвича Кварацхелия
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