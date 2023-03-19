Тренер «Торино» Юрич: «Кварацхелию не остановить»

Рулевой «Торино» Иван Юрич выразил похвалу вингеру «Наполи» Хвиче Кварацхелии за его игру в текущем сезоне.

«Наполи» для меня – это лучшая команда, которую я видел за всё время работы в Италии. А что касается Кварацхелии – то его невозможно остановить», - цитирует специалиста Альфредо Педулла.

На счету Кварацхелии уже 13 голов и 15 ассистов во всех матчах «Наполи» в текущем сезоне. «Адзурри» уже практически решили исход в битве за титул Серии А и продолжают борьбу в Лиге чемпионов, в которой в рамках четвертьфинала сыграют против «Милана».

Игра «Торино» против «Наполи» в рамках чемпионата Италии запланирована на воскресенье, 19 марта.