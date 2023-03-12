Кварацхелия – самый результативный игрок Италии в сезоне

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия стал самым результативным игроком текущего сезона в Италии. Как сообщает портал Opta, у молодого футболиста теперь 26 результативных действий в 28 проведённых матчах в этом сезоне во всех турнирах, во время которых он 13 раз забил и 13 раз ассистировал.

Напомним, что в первый день футбольных выходных Кварацхелия в очередной раз помог «Наполи» одержать важную победу – «адзурри» уверенно обыграли «Аталанту», 2:0, а грузин забил шедевральный гол в окружении семи (!) игроков соперника. Насладиться им можно здесь. Отрыв «Наполи» от ближайшего преследователя, «Интера», достиг 18 очков.