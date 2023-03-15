Кварацхелия получил подарок от своего кумира Гути

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия получил подарок от бывшего хавбека мадридского «Реала» Гути, которого ранее называл своим кумиром. Издание El Chiringuito доставило грузину посылку от экс-полузащитника «сливочных».

Гути отправил Хвиче футболку «Реала» со своим автографом, а также отдельное письмо, где говорится: «Надеюсь, тебе понравилась футболка. Хочу, чтобы твоя мечта исполнилась и ты однажды оказался в Мадриде». Кварацхелия поблагодарил испанца за пожелания и пообещал отправить ему в ответ свой подарок.

Напомним, Хвича в нынешнем сезоне отметился 13 голами и 13 ассистами во всех турнирах. Мадридский «Реал» является далеко не единственным клубом, который заинтересован в трансфере грузина.