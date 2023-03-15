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Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия получил подарок от своего кумира Гути

15 Марта 2023 • 10:56 Комментировать
Торино
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Наполи
19.03 17:00

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия получил подарок от бывшего хавбека мадридского «Реала» Гути, которого ранее называл своим кумиром. Издание El Chiringuito доставило грузину посылку от экс-полузащитника «сливочных».

Гути отправил Хвиче футболку «Реала» со своим автографом, а также отдельное письмо, где говорится: «Надеюсь, тебе понравилась футболка. Хочу, чтобы твоя мечта исполнилась и ты однажды оказался в Мадриде». Кварацхелия поблагодарил испанца за пожелания и пообещал отправить ему в ответ свой подарок.

Напомним, Хвича в нынешнем сезоне отметился 13 голами и 13 ассистами во всех турнирах. Мадридский «Реал» является далеко не единственным клубом, который заинтересован в трансфере грузина.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Наполи Хосе Мария Гути Хвича Кварацхелия
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