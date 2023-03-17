Капелло назвал Кварацхелию главным открытием сезона в Серии А

Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Можно ли назвать Кварацхелию главным открытием сезона в Серии А? Пожалуй, что да. Его навыки удивляют», — цитирует Капелло «РБ Спорт».

Напомним, грузинский вингер перешёл в итальянский клуб прошлым летом из батумского «Динамо». Ранее он также выступал за казанский «Рубин». В текущем сезоне 22-летний Кварацхелия провёл за «Наполи» 29 матчей, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач.

После 26 туров Серии А команда Кварацхелии уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, опережая второй «Интер» на 18 очков.