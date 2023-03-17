Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Капелло назвал Кварацхелию главным открытием сезона в Серии А

17 Марта 2023 • 09:21 Комментировать
Торино
...
Наполи
1 5.00 X 3.50 2 1.77
19.03 17:00

Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Можно ли назвать Кварацхелию главным открытием сезона в Серии А? Пожалуй, что да. Его навыки удивляют», — цитирует Капелло «РБ Спорт».

Напомним, грузинский вингер перешёл в итальянский клуб прошлым летом из батумского «Динамо». Ранее он также выступал за казанский «Рубин». В текущем сезоне 22-летний Кварацхелия провёл за «Наполи» 29 матчей, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач.

После 26 туров Серии А команда Кварацхелии уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, опережая второй «Интер» на 18 очков.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Наполи Хвича Кварацхелия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРИНО НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.03.23 в 20:30
Сассуоло Сассуоло
Специя Специя
1.83 3.85 4.30
Видео
17.03.23 в 22:45
Аталанта Аталанта
Эмполи Эмполи
1.47 4.80 6.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Марта
11:08 · Италия. Серия А
Чемпион мира может усилить «Атлетико»
10:34 · Англия. Премьер-лига
Лукаку хочет остаться в «Интере»
09:47 · Италия. Серия А
Зидан и Моуринью вошли в Зал славы итальянского футбола
09:21 · Италия. Серия А
Капелло назвал Кварацхелию главным открытием сезона в Серии А
08:36 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Манчестер Юнайтед» назвал идеального нападающего для команды
01:18 · Италия. Серия А
Впервые за 24 года сразу шесть клубов Серии А сыграют в четвертьфинале еврокубков
00:58 · Италия. Серия А
Аллегри рассказал, сможет ли ди Мария сыграть с «Интером»
00:48 · Италия. Серия А
Раванелли уверен, что «Ювентусу» вернут 15 очков
00:42 · Италия. Серия А
Сакки: «Спаллетти - маэстро»
00:20 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может сохранить Бензема и подписать Лукаку 1 слухи
00:19 · Италия. Серия А
«Он удержал «Милан» - Сакки нахваливает Пиоли
00:08 · Италия. Серия А
Наставник «Специи»: «У Мальдини редкий нюх на ворота»
16 Марта
23:59 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нацелился на защитника «Манчестер Сити»
23:23 · Англия. Премьер-лига
Два гранда Серии А лидируют в борьбе за Лофтус-Чика
22:05 · Италия. Серия А
Директор «Ювентуса»: «Мы не собираемся избавляться от Погба»
Все новости
Рекомендуем