Агент Влашича сообщил, когда хавбек «Торино» вернётся на поле

Тончи Мартич, представитель полузащитника «Торино» Николы Влашича, поделился информацией о состоянии своего клиента после травмы.

«Никола чувствует себя намного лучше, приступил к работе в общей группе. Надеюсь, к следующей игре он будет доступен», — приводит слова Мартича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 22 матча в чемпионате Италии, в которых забил четыре мяча и отдал два голевых паса.

После 26 туров «Торино» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 37 набранных очков. В предстоящей встрече туринский клуб примет на своем поле лидера чемпионата — «Наполи», матч пройдет 19 марта в 17:00 по мск.