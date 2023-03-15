Полузащитник Станислав Лоботка подписал новый долгосрочный трудовой договор с «Наполи». Об этом неаполитанцы сообщили на своем официальном сайте.

Контракт 28-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2027 года с возможностью продления еще на один сезон. Отметим, что инсайдеры сообщали о новом соглашении Лоботки еще в конце 2022 года, но официальное объявление последовало только 15 марта.

В нынешнем сезоне словак провел 34 матча с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив одну голевую передачу. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 30 миллионов евро.