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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» продлил контракт с Лоботкой официально

15 Марта 2023 • 17:11 Комментировать
Торино
...
Наполи
19.03 17:00

Полузащитник Станислав Лоботка подписал новый долгосрочный трудовой договор с «Наполи». Об этом неаполитанцы сообщили на своем официальном сайте.

Контракт 28-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2027 года с возможностью продления еще на один сезон. Отметим, что инсайдеры сообщали о новом соглашении Лоботки еще в конце 2022 года, но официальное объявление последовало только 15 марта.

В нынешнем сезоне словак провел 34 матча с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив одну голевую передачу. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Станислав Лоботка
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