Анчелотти дал чёткий ответ на вопрос о своём будущем

Ходят слухи, что Карло Анчелотти покинет «Реал» по завершению нынешнего сезона. На этом фоне итальянский специалист дал чёткий ответ на вопрос о своём будущем.

«Клуб должен принять решение. Я бы хотел остаться в «Реале» на всю жизнь, но это невозможно. Я хочу продолжать работать здесь. Если в клубе хотят, чтобы я остался на три месяца, я буду наслаждаться этими тремя месяцами. Если в клубе хотят, чтобы я остался на три года, я буду наслаждаться тремя годами», - сказал Анчелотти, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Действующий контракт Карло Анчелотти с «Реалом» рассчитан до завершения сезона 2023/2024.

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