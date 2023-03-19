Анчелотти - об Азаре: «Я в «Реале», чтобы выигрывать, а не давать каждому игроку минуты»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему бельгийский полузащитник столичного клуба Эден Азар получает мало игрового времени.

«Я здесь не для того, чтобы давать каждому игроку минуты, я здесь для того, чтобы побеждать. Я не смотрю на то, сколько игрок зарабатывает или на его возраст, я смотрю только на результаты», — приводит слова итальянского специалиста Eleven Belgium.

В текущем сезоне 32-летний футболист принял участие в семи играх во всех турнирах, проведя на поле 296 минут, в которых смог отметиться одним забитым мячом и одной результативной передачей партнерам по команде.

