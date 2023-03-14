Пике: «Барселона» никогда не покупала судей»

Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике прокомментировал обвинения в адрес своего бывшего клуба. Напомним, в данный момент «сине-гранатовых» обвиняют в даче взятки в размере более 7,3 миллионов евро Хосе Марии Энрике Негрейре, который ранее занимал должность вице-президента судейского комитета Испании.

«Дело Негрейры? Я готов положить руку на огонь ради своего клуба. «Барселона» никогда не покупала судей. Если ты хочешь заплатить арбитру, это очень легко сделать. Достаточно встретиться с ним и дать конверт. Это куда безопасней, нежели идти к вице-президенту судейского комитета», – цитирует Пике Rac 1.