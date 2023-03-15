Фабрицио Романо прокомментировал ситуацию с контрактом Дембеле

Известный инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, который рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что 25-летний француз может покинуть испанский клуб из-за проблем с финансовым фэйр-плей. Одним из вариантов продолжения карьеры Дембеле является лондонский «Челси».

«Пока рано говорить о том, что будет с Дембеле, финансовый фэйр-плей будет иметь решающее значение для «Барселоны», но они действительно хотят продлить с ним контракт. Хави очень доволен им, на данном этапе нет ничего конкретного с клубами Премьер-лиги», — сказал Романо.

В нынешнем сезоне Дембеле провёл за «Барселону» 28 матчей, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.