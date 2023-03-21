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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вилья высказался о работе Хави в «Барселоне»

21 Марта 2023 • 20:49 Комментировать
Барселона
2:1
Реал Мадрид
окончен

Бывший испанский нападающий Давид Вилья рассказал, что думает о работе главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса.

Недавно «сине-гранатовые» взяли верх в «эль класико» над «Реалом» (2:1), что, как многим кажется, практически завершило чемпионскую гонку в Ла Лиге. Отрыв «Барселоны» от «сливочных» составляет 12 очков за 12 туров до финиша.

«Хави – мой друг, и я очень рад за него. Он вернул лицо «Барселоне».

Нельзя говорить, что гонка завершена, когда речь идёт о командах уровня «Барселоны» или «Реала», но растерять 12-очковый отрыв будет очень трудно – не только из-за самой разницы, но и из-за стабильности, которую показывает «Барселона», – сказал в интервью Barca TV Вилья.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Давид Вилья Хави Эрнандес
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