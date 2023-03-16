«Реалу» придётся выбрать между Беллингемом и Гвардиолом

Мадридский «Реал» проявляет интерес к защитнику «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиолу и полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему, сообщает Bild.

При этом, по информации источника, испанский клуб может позволить себе только одного из этих игроков, так как всё ещё рассчитывает подписать нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Беллингема в 110 миллионов евро, Гвардиола в 75, а Мбаппе стоит 180 миллионов евро.

После 25 туров текущего розыгрыша чемпионата Испании «Реал» расположился на второй строчке турнирной таблицы, набрав 56 очков. Также «сливочные» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьёвка этой стадии турнира состоится завтра, 17 марта.