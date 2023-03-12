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«Реал» хочет, чтобы Мбаппе публично заявил о желании покинуть «ПСЖ»

12 Марта 2023 • 14:15 Комментировать
ПСЖ
...
Ренн
19.03 19:05

Мадридский «Реал» поставил условие нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе. Француз должен публично заявить о своём желании покинуть Париж, чтобы рассчитывать на переход в «королевский клуб». Об этом сообщает издание marca.

Напомним, Мбаппе прошлым летом мог перейти в «Реал» на правах свободного агента, но в последний момент передумал и решил продлить свой контракт с «ПСЖ». Сейчас Килиан хочет исправить это и наконец перебраться в стан «сливочных».

Мбаппе вчера принёс победу «ПСЖ» в матче над «Брестом» в чемпионате Франции. Килиан забил свой 203-й гол за клуб. Француз является лучшим бомбардиром в истории своей команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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