«Реал» хочет, чтобы Мбаппе публично заявил о желании покинуть «ПСЖ»

Мадридский «Реал» поставил условие нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе. Француз должен публично заявить о своём желании покинуть Париж, чтобы рассчитывать на переход в «королевский клуб». Об этом сообщает издание marca.

Напомним, Мбаппе прошлым летом мог перейти в «Реал» на правах свободного агента, но в последний момент передумал и решил продлить свой контракт с «ПСЖ». Сейчас Килиан хочет исправить это и наконец перебраться в стан «сливочных».

Мбаппе вчера принёс победу «ПСЖ» в матче над «Брестом» в чемпионате Франции. Килиан забил свой 203-й гол за клуб. Француз является лучшим бомбардиром в истории своей команды.