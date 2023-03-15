«Барселона» может продать Рафинью из-за финансовых проблем

Вингер каталонской «Барселоны» Рафинья Диас летом может сменить клубную прописку спустя всего год после своего перехода в стан «сине-гранатовых». По информации от журналиста Фабрицио Романо, каталонцы могут быть вынуждены продать бразильца из-за проблем с финансами.

Отмечается, что руководство «Барселоны» в данный момент высоко ценит Рафинью и полностью довольно выступлениями футболиста в своём дебютном сезоне. Но если у команды появится необходимость продать одного из своих дорогостоящих игроков, выбор может пасть именно на Рафинью.

На счету бразильца 6 голов и 4 результативные передачи в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.